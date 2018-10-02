В Сарыагашском районе Туркестанской области открыли центр томографии и детский сад

На сегодняшний день в Сарыагашском районе функционируют 203 детских сада.

Сегодня аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев посетил с рабочей поездкой Сарыагашский район, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

В ходе визита глава региона ознакомился с работой таможенного поста "Жибек жолы", а также посетил в детский сад "Бес Жұлдыз", в котором воспитываются 450 детей. Отметим, что на строительство данного детского сада индивидуальный предприниматель Г.Гуламова привлекла инвестиции в сумме 1,1 млрд. тенге В детском саду постоянной работой обеспечены шестьдесят человек. Аким области положительно оценил работу дошкольного учреждения и подарил детям подарки.

Затем в сельском округе Капланбек Ж.Туймебаев посетил тепличный комплекс крестьянского хозяйства "Жабай ата", где используют передовые технологии в выращивании овощей. Стоимость проекта составляет 1,8 млрд. тенге, на 15 гектарах земли выращивают помидоры и огурцы. В крестьянском хозяйстве на постоянную работу трудоустроены 75 человек.

Во время встречи с работниками хозяйства аким области отметил важность применения передовых технологий, которые теперь используют фермеры района.

"Около 50% теплиц области сосредоточено в этом районе. В этом направлении Сарыагаш может стать примером для других. Глава государства поручил аграриям Туркестанской области полностью обеспечить весь Казахстан плодово-ягодной продукцией и овощами. Сегодня по поручению Президента Казахстана крестьянским хозяйствам предоставляют различные льготы. В результате, овощи и фрукты, которые ранее импортировали из-за рубежа, выращивают у нас. Поэтому мы продолжим развивать работу в этом направлении. Государства предоставит свою поддержку", - сказал Ж.Туймебаев.

Вместе с тем, в Сарыагашском районе развивается активно сфера спорта. В ходе рабочего визита глава региона ознакомился с работой спортивного комплекса "Капланбек". в котором 90 детей занимаются каратэ, таеквондо, тяжелой атлетикой и мини-футболом.

Наряду с этим, аким области посетил Сарыагашскую центральную районную больницу, где в торжественной обстановке состоялось открытие Центра компьютерной томографии. Также аким области вручил врачам района ключи от 3-х новых автомашин. Ж.Туймебаев подчеркнул, что все эти благие дела происходят в результате внимания и поддержки Главы государства сфере медицины.

В завершение рабочей поездки по району аким области принял участие в открытии детского сада "Ай-Мейірім", расположенного в сельском округе Дарбаза. В детском саду, построенном в рамках государственно-частного партнерства, воспитывают 75 детей. На строительство и открытие объекта были выделены инвестиции в размере 178 млн. тенге. Сейчас в этом учреждении работают 28 человек. На церемонии открытия глава региона поздравил жителей с этим радостным событием, и отметил, что государство уделяет особое внимание сфере образования.

Стоит отметить, на сегодняшний день в Сарыагашском районе функционируют 203 детских сада. Местные власти намерены и дальше продолжить работу по увеличению количества дошкольных учреждений.

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