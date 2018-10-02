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Подозреваемого в терроризме казахстанца экстрадировали из Афин

Он находился в международном розыске с 2015 года.

Фото : korrespondent.net2 октября 2018, 16:26

2 октября из греческих Афин в Астану сотрудниками Комитета национальной безопасности и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан доставлен уроженец Караганды Дастан Хайсин, 1982 г.р., сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

С 2015 года мужчина находился в международном розыске за участие в террористической деятельности на территории Сирии.

Как отметили в Генеральной прокуратуре, мужчину разыскивали по подозрению в совершении преступлений, связанных с террористической деятельностью.

Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря слаженным действиям казахстанских органов уголовного преследования и греческих коллег, при поддержке Посольства Республики Казахстан в Греции.

В настоящее время Хайсин водворен в следственный изолятор Астаны. Проводятся следственные мероприятия.


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