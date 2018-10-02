Прокуратура Астаны добилась для двух насильников замены условного срока реальным

Изначально приговором Есильского районного суда было вынесено постановление о пяти годах условно, однако решение не устроило прокуроров.

Прокуратура Астаны обнаружила, что суд не принял должных мер к двум насильникам. Сотрудники надзорного органа установили, что совершенное двумя горожанами преступление не единично и имеется еще одна жертва насильников, сообщает Zakon.kz.

"Оба преступления совершены с нанесением телесных повреждений и причинением физических и нравственных страданий. Уголовное дело по первому факту длительное время не находило своего логического завершения ввиду неоднократного прекращения уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием подозреваемых лиц", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Приговор Есильского районного суда, по мнению надзорного органа, был недостаточным - подсудимым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Государственный обвинитель, не согласившись с указанным решением суда, внес апелляционное ходатайство по несоответствию наказания тяжести совершенных преступлений. Апелляционной коллегией суда города Астаны приговор Есильского районного суда изменен, ходатайство прокурора удовлетворено в полном объеме с назначением насильникам реального лишения свободы сроком на 5 лет каждому.

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