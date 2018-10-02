Автобусы столкнулись около Дома министерств в Астане
В результате аварии никто не пострадал.
Фото : кадр видео2 октября 2018, 16:58
Пассажирские автобусы столкнулись на остановке около Дома министерств в Астане, передает Sputnik.
Оба водителя двигались в одном направлении. В результате аварии у одного их автобусов буквально полностью разбилось лобовое стекло. У второго транспорта от удара вылетели стекла двери.
В управлении административной полиции департамента внутренних дел Sputnik рассказали, что по данному факту в настоящее время идет проверка.
"В 13.40 произошло столкновение двух автобусов. Пострадавших нет. Кто виноват, пока еще неизвестно", — ответили в управлении.
На месте ЧП были сотрудники полиции, которые выясняли подробности случившего.
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