Автобусы столкнулись около Дома министерств в Астане

В результате аварии никто не пострадал.

Пассажирские автобусы столкнулись на остановке около Дома министерств в Астане, передает Sputnik.

Оба водителя двигались в одном направлении. В результате аварии у одного их автобусов буквально полностью разбилось лобовое стекло. У второго транспорта от удара вылетели стекла двери.

В управлении административной полиции департамента внутренних дел Sputnik рассказали, что по данному факту в настоящее время идет проверка.

"В 13.40 произошло столкновение двух автобусов. Пострадавших нет. Кто виноват, пока еще неизвестно", — ответили в управлении.

На месте ЧП были сотрудники полиции, которые выясняли подробности случившего.

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