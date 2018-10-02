В Алматинской области едва не разгорелся коммунальный скандал

Владельцам 92 квартир подключение к центральной сети обойдется примерно по 100-120 тысяч тенге, включая приобретение и прокладку необходимых труб, батарейных секций и тому подобное.

Вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону стали темой раздора в одном из жилых массивов поселка Балпык би Коксуского района Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области

11 двухэтажных домов микрорайона «Тазабулак» были построены несколько десятков лет назад. Длительное время местные жители в зимний период пользовались твердым топливом, самодельно оборудовав печи с выводом дымовых труб из окон наружу, что не соответствует нормам противопожарной безопасности. Однако с реализацией нового коммунального проекта акиматом Коксуского района Алматинской области у них появилась возможность подключиться к центральному отоплению и, тем самым, в значительной степени облегчить и обезопасить себе жизнь.

"Проект был разработан в 2014 году, в 2017 году работы начались, к концу года закончились. Но проектом изначально предусматривалось подключение к центральному отоплению социальных объектов, это детский сад и две общеобразовательные школы плюс дополнительные узлы до микрорайона "Тазабулак", чтобы жители смогли подключить свои квартиры к центральной сети. В 2018 году, после завершения отопительного сезона, мы начали вести работу по подключению данных домов. Отвод трубы и закладка колодцев не противоречили проекту", - рассказал глава Коксуского района Алматинской области Алмас Адиль.

К слову, владельцам 92 квартир подключение к центральной сети обойдется примерно по 100-120 тысяч тенге, включая приобретение и прокладку необходимых труб, батарейных секций и тому подобное.

"Все эти внутренние работы мы не вправе производить. В противном случае нам необходимо разработать новый проект, на который уйдет много времени, а отопительный сезон уже на носу. Однако некоторые из местных жильцов имеют в своем владении по 3-4 квартиры, соответственно и вынуждены выложить довольно круглую сумму за подключение. Поэтому этот вопрос и был поднят. В целом же большинство жителей отнеслись с пониманием. К тому же мы провели соответствующие сходы с населением, где были обсуждены эти вопросы и пришли к единому консенсусу. Аналогичная ситуация была в другом районе Балпык би, где мы без проблем подключили 7 домов", - пояснил Алмас Адиль.

Наряду с отоплением, отдельный проект позволил отремонтировать водопроводные сети.

"Здесь водоканал имеет свои сети. Их ремонтировать мы имеем право. Поэтому мы сейчас чтобы, грубо говоря, убиваем двух зайцев, проводим текущий ремонт на 6 миллионов тенге. Кроме того, на следующий год подготовлен проект благоустройства. В случае одобрения, в первую очередь, благоустройство дворов начнется отсюда", - добавил глава района.

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