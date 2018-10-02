В Казахстан возвращаются жены боевиков

Женщины рады, но боятся попасть в тюрьму.

По инсайдерской информации, в сирийско-иракской зоне в лагере для беженцев подготовлены списки казахстанских женщин, которых на днях вывезут домой, сообщает Zakon.kz.

По данным источника, женщин из Казахстана вывезут 3 октября. Их количество, а также наличие детей не уточняется.

Кроме Казахстана, сообщают женщины друг другу в соцсетях, вывозит своих женщин Азербайджан, что их допросили и тоже уже подготовили к вывозу.

Активистка, кажется, из России прислала голосовое сообщение: «Списки наших не готовят еще. Это списки Казахстана, Азербайджана и еще кого-то, их уже на днях, говорят, 3-го числа, будут вывозить».

По переписке в соцсетях видно, что казахстанские женщины рады, что вернутся домой и в то же время они, видимо, боятся попасть в тюрьму, и просят о помощи.

Одна из них пишет: «Суйинши (суйинши – доброе известие, за которое у казахов полагается вознаграждение – Т.Н.) , нас подготовили к депортации. Мы подписали документы о возвращении в Казахстан. Девочки радуются».

Другая пишет:

- Если я вернусь, сможете ли мне помочь? Только, прошу, никому не говорите.

- Из Сатпаева?

- Да.

- Какая помощь нужна, говори, никому не скажу. Если ты решишь вернуться, то тебя не будут судить, не бойся. Тех женщин, которые вернулись, не судили.

Третья сообщает: «Здесь все сёстра ждут, когда вернутся, но только на каждого человека просят много денег».

P.S. Данная информация не имеет пока официального подтверждения.

Торгын Нурсеитова

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