Астанчанка рассказала, как спасла мальчика от педофила

Подозрительного мужчину на детской площадке сняли на видео в Астане.

Жительница Астаны Гульфайрус Куаналина прислала в редакцию Zakon.kz две видеозаписи с мальчиком, который утверждал, что некий мужчина пытался завести его в подъезд.

По словам женщины, она с сыном возвращалась домой из базара и увидела, как на футбольной площадке мужчина разговаривал с мальчиком 8-9 лет. Она спросила у своего сына, что нужно мужчине от мальчика (с детства астанчанка имеет нарушения со слухом, - прим). Ее сын жестами объяснил - мужчина зовет мальчика в подъезд. Как утверждает Гульфайрус, она сразу же подошла, встала между ними, указала мужчине на дорогу, а мальчика попросила уйти. Мужчина ушел, через некоторое время Гульфайрус проследовала за ним, однако не смогла его найти. Увидев сотрудника полиции, астанчанка передала фото и видео, а также рассказала о произошедшем.

На первой записи мальчик рассказал Гульфайрус, как он звал его в подъезд, чтобы показать "как надо правильно отжиматься".

На втором видео запечатлен сам мужчина. Он стоял босиком на детской площадке и рассказывал кому-то о стрельбе, выражаясь матом. За кадром слышны детские голоса: "Я его снимаю", "Типа спасли".

Пока неизвестно, находился ли он в нетрезвом состоянии. Однако некоторые комментаторы в Instagram заявляют, что мужчина психически болен. Большинство же, не разобравшись в ситуации, уже навесили на мужчину клеймо наркомана, алкоголика и педофила.

Редакция Zakon.kz обратилась в ДВД Астаны за комментарием.

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