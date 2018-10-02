В покушении на убийство с поджогом подозревают жителя Алматинской области

Потушить возникший пожар и спасти пострадавшего удалось лишь благодаря вовремя подоспевшей помощи.

В Алматинской области полицейскими задержан 29-летний сельчанин, которого подозревают в покушении на убийство своего знакомого и поджоге его частного дома, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Как сообщили в ведомстве, данный факт был зарегистрирован в городе Есик 25 сентября. Тогда в городскую больницу с ножевым ранением госпитализировали 38-летнего местного жителя. Возбудив по факту уголовное производство, полицейские Енбекшиказахского РУВД вскоре установили подозреваемого в нанесении ранений.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Енбекшиказахской районной полиции на днях был задержан 29-летний житель села Саймасай, оказавшийся знакомым потерпевшего. Выяснилось, что между мужчинами во время пьяного застолья возникла ссора, в ходе которой один из них схватился за нож. Вскоре в доме возник пожар, а подозреваемый скрылся с места происшествия. Благодаря вовремя подоспевшей помощи огонь удалось сбить, а потерпевшего мужчину госпитализировать в больницу» - сообщили в пресс-службе.

Досудебное расследование по факту покушения на убийство и поджога дома продолжается в производстве Енбекшиказахского РУВД. В отношении подозреваемого районный суд санкционировал арест.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!