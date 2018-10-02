Дарига Назарбаева рассказала, за что благодарна педагогам

Депутат выразила мнение, что изначальные проблемы, связанные с изучением английского языка, остались позади.

Депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева поделилась мнением по поводу ситуации с изучением языков в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не так давно, когда мы защищали государственную программу образования, самый большой вопрос, который вызывал у всех беспокойство, был внедрение английского языка в школах, предметов на английском языке. Это был большой вызов, и все люди, которые работали над этой программой, понимали, как это будет сложно. Понимали, как это будет трудно для вас, очень переживали и продолжаем переживать за то, как идёт эта работа», - сказала сенатор на торжественной церемонии награждения лучших педагогов страны.

Депутат выразила мнение, что изначальные проблемы, связанные с изучением английского языка, остались позади.

«Периодически мы встречаемся с вашим министром, интересуюсь, как происходит работа, и я знаю, что она проходит на отлично. Я надеюсь, что этот барьер пройден и мы теперь не боимся английского языка. Да? Очень важно, чтобы все-таки было три языка. И казахский, наш родной, обязателен для каждого гражданина нашей страны, и русский язык как язык межнационального общения обязательный, и английский, потому что за ним перспектива, возможности для наших детей совершенно новые открываются», - отметила Д. Назарбаева.

В завершение сенатор еще раз поблагодарила учителей за их непростой труд.

«Поэтому я ещё раз хочу поблагодарить вас за великое терпение, ваш труд. Что вы иногда любите наших детей больше, чем мы, родители. Уделяете им время и проводите с ними время. Спасибо вам за это», - поблагодарила Д. Назарбаева.

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