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Головкин приехал в Караганду

Боксер пообщался с воспитанниками спортивных кружков Караганды.

Фото : ekaraganda.kz2 октября 2018, 18:33

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин ознакомился с работой секций физкультурно-оздоровительного комплекса в Караганде, передаёт Zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Сообщается, что визит спортсмена носил неофициальный характер.

Знаменитый боксер пообщался с воспитанниками спортивных кружков и пожелал будущим спортсменам успехов и побед. Для детей визит кумира стал большой неожиданностью.


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