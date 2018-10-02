Головкин приехал в Караганду
Боксер пообщался с воспитанниками спортивных кружков Караганды.
Фото : ekaraganda.kz2 октября 2018, 18:33
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин ознакомился с работой секций физкультурно-оздоровительного комплекса в Караганде, передаёт Zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
Сообщается, что визит спортсмена носил неофициальный характер.
Знаменитый боксер пообщался с воспитанниками спортивных кружков и пожелал будущим спортсменам успехов и побед. Для детей визит кумира стал большой неожиданностью.
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