Изначально на Олимпиаде в Пекине Рыпакова была четвертой.

Казахстанская легкоатлеткам Ольга Рыпакова официально признана серебряным призером Олимпиады-2008, передает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК.

Изначально на Олимпиаде в Пекине Рыпакова была четвертой. Однако, впоследствии гречанка Хрисопия Девеци, ставшая на ОИ-2008 третьей, была уличена в употреблении допинга, и казахстанка была признана бронзовой медалисткой. Впоследствии, также из-за применения запрещенных препаратов были поставлены под сомнение результаты россиянки Татьяны Лебедевой, которая на Олимпийских играх в Пекине была второй.

В текущем месяце Лебедевой была официально лишена своей награды, которая теперь досталась Ольге Рыпаковой.

Сайт IAAF на своей странице уже указал казахстанку обладательницей серебряной награды - Лебедева и Девеци дисквалифицированы. Чемпионкой в данной дисциплине является Франсуаза Этон из Камеруна.

Таким образом, у Ольги Рыпаковой теперь весь комплект олимпийских медалей в тройном прыжке - «серебро» ОИ-2008, «золото» ОИ-2012 и «бронза» ОИ-2016.

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