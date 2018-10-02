Журналистка три дня страдала от популярной алкогольной диеты

Сил довести диету до конца у нее не хватило.

Автор издания Vice Александра Блищик (Aleksandra Bliszczyk) рассказала, как пыталась продержаться на диете из вареных яиц и белого вина, которая была популярна в 1970-х годах. Свой опыт она подробно описала на страницах ресурса.

Девушка узнала о диете из Facebook. Впервые она была напечатана в 1962 в самой продаваемой книге New York Times — секс-руководстве для незамужних женщин. Ее автор, Хелен Гурли Браун, предлагала короткую диету на выходные, которая поможет избавиться от 2,5 килограмма. Впоследствии журнал Vogue преобразовал диету, увеличив ее продолжительность до трех дней. По ее условиям, желающие похудеть должны съедать за завтраком одно яйцо и запивать его бокалом сухого белого шабли и черным кофе, на обед можно съесть два яйца, выпить два бокала вина и кофе, на ужин вместе с оставшимся в бутылке вином позволяется употребить жареный 150-граммовый стейк с черным перцем и лимонным соком, а также кофе. Всего за три дня должно уйти три бутылки вина.

Блищик отмечает, что подготовка к диете далась ей непросто. Мяснику в лавке четыре раза пришлось разрезать мясо, прежде чем добиться необходимых 150 граммов. Затем обнаружилось, что за бутылку шабли придется выложить 78 долларов (больше пяти тысяч рублей по текущему курсу). Вместо французского шабли девушка предпочла более бюджетный вариант — «классическое сухое белое» вино за 14 долларов (около 900 рублей).

Девушка приступила к диете с исходным весом 60,8 килограмма. Она отметила, что завтрак дался ей легко, учитывая небольшое похмелье после субботы, но яйца на обед оказались невыносимы. Девушка осталась голодна и чувствовала только «депрессивные последствия алкоголя». К вечеру Блищик настолько проголодалась, что небольшой стейк с лимоном показался ей невероятно вкусным.

«Как только я закончила, я почувствовала себя потрясающе. Мое тело радовалось. После полного истощения в течение дня я получила внезапный заряд энергии, которую я израсходовала, пьяно хихикая, прежде чем вырубиться в 10 часов вечера», — описала свои ощущения Блищик.

Однако наутро она ощущала себя разбитой и голодной. Когда она вставала с постели, у нее прихватило почки, а затем обнаружился запор. «Но мой живот был гораздо более плоским, чем 24 часа назад», — отметила участница эксперимента. Яйца оказались «ненадежным источником энергии», подавить голод помогло вино. Однако к обеду девушка больше не могла спокойно есть яйца, испытывая к ним отвращение. Одолеваемая головной болью, она дотерпела до ужина, который, однако, ее не спас. «В животе все адски урчало и бурлило, и в девять вечера я ушла спать без сил», — пишет Блищик.

Утром девушка выглядела «тощей и серой». «Но по крайней мере тощей», — успокаивала она себя. Она похудела на полтора килограмма, но у нее не было сил идти на работу (второй и третий день эксперимента пришлись на понедельник и вторник — прим. «Ленты.ру»). Начальство Блищик было не в курсе опыта, который ставила над собой сотрудница. Как она ни старалась, прийти в рабочее состояние ей не удалось. Она боролась с похмельем и усталостью и не могла сосредоточиться на выполнении заданий. От вина на обед ей стало хуже, и за восемь часов до окончания эксперимента она решила его прекратить.

Блищик не похудела на обещанные 2,5 килограмма и призналась, что не может поверить в то, что девушкам всерьез рекомендовали регулярно повторять эту диету, которая приносит только страдания.

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