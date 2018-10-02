Как получить выплаты на покупку угля в Астане

Компенсации будут выдавать с 15 октября

Компенсацию на получение твердого топлива могут получить особые категории граждан – пенсионеры, инвалиды и дети-инвалиды, проживающие в частных жилых домах с печным отоплением, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Социальную помощь оказывает управление занятости и социальной защиты города Астаны на постоянной основе. В этом году компенсация составит 19 240 тенге.

«Выплата производится в размере 8 месячных расчетных показателей на отопительный сезон. Заявителю необходимо быть собственником жилья либо членом семьи собственника, также он не должен иметь другое жилье и иметь среднедушевой доход, не превышающий 3 прожиточных минимума», – поясняют в ведомстве.

Кроме того, в случае проживания в одном частном жилом доме нескольких лиц, имеющих право на получение социальной помощи на приобретение твердого топлива, компенсация выплачивается только одному из них.

Подать заявление можно с 15 октября по 30 апреля в период отопительного сезона. Для этого необходимо обратиться в управление занятости, труда и социальной защиты по адресу: Ж/К «Нурсая-2», улица Достык, 13, телефон для справок: 55-68-22, 55-68-45, 55-68-34.

При подаче заявления необходимо иметь следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность;

2) адресная справка;

3) сведения о составе семьи согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

4) сведения о доходах лица (членов семьи) в соответствии с Правилами исчисления совокупного дохода;

5) копия пенсионного удостоверения – для пенсионеров, справки об инвалидности – для инвалидов;

6) справка об отсутствии (наличии) зарегистрированных прав на недвижимое имущество, выданная территориальным органом Министерства юстиции Республики Казахстан;

7) сведения о банковском счете.

Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов возвращаются заявителю.

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