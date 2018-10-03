Протестующие заблокировали здание парламента Армении

Причиной стали поправки в регламент парламента.

Демонстранты в Ереване окружили здание парламента, передает корреспондент РИА Новости.

Протестующие против поправок в регламент парламента Армении, позволяющих заблокировать роспуск законодательного собрания, перекрыли выходы из здания Национального Собрания, выстроившись плотной стеной у всех дверей.

В здании парламента остаются около 70 депутатов. Член бывшей правящей партии РПА, вице-спикер Эдуард Шармазанов, комментируя ситуацию, отметил, что если завтра он не сможет уехать в командировку, то Армения лишится возможности выступить на важной парламентской площадке. После 18 часов в здании закрылся буфет, в результате парламентарии и их помощники остались почти без еды.

Демонстранты скандируют "предатели!" в адрес депутатов, а также в нецензурной форме требуют, чтобы "Ашотян (депутат от РПА. – Прим. ред.) убрался".

Митингующие собрались по призыву премьера-министра Никола Пашиняна. Он выступил против проекта, создающего урозу внеочередным выборам.

"Все к парламенту. Республиканская партия проводит внеочередное заседание", — написал Пашинян в Facebook.

Позднее сам премьер присоединился к протестующим. Обращаясь к участникам митинга, он назвал депутатов, проголосовавших за поправки в регламент, контрреволюционерами. Премьер уточнил, что за скандальные поправки проголосовали депутаты от РПА, "Процветающей Армении" и "Дашнакцутюн". Последние две весной присоединились к блоку Пашиняна "Елк" (выход. — Прим. ред.) и поддержали его на выборах премьера Армении.

Во вторник депутаты Национального собрания приняли поправки, по которым при возникновении препятствий для проведения внеочередного заседания парламента или участию в нем депутатов, заседание объявляют отложенным до выяснения препятствий. По конституции, парламент можно распустить, если премьер подаст в отставку и депутаты на заседаниях дважды не смогут избрать нового главу правительства. Новые поправки позволяют откладывать заседания на неопределенное время без роспуска парламента. Ранее Пашинян заявил, что намерен провести внеочередные выборы в парламент уже в декабре.

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