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"Девочка - калькулятор" из Актау установила мировой рекорд

К мировому конкурсу Орынгуль готовилась в течение месяца, ежедневно по 2 часа.

Фото : Хабар 243 октября 2018, 06:01

Шестиклассница из Актау Орынгуль Арыстан стала одной из участниц команды, установившей мировой рекорд по ментальной арифметике, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Всего за 26 минут, 26 секунд и 12 миллисекунд школьники решили 30 тысяч примеров. Соревнования проходили в России в рамках Второго Евразийского женского форума и охватили 150 учениц со всего мира. Уникальной программой развития умственных способностей детей, основанной на системе устного счета, Орынгуль занимается несколько лет. За молниеносное выполнение сложнейших арифметических действий в уме ее называют "девочкой- калькулятор".

"Сами соревнования были разделены на несколько этапов. В одном из них мы в виде эстафеты, передавая друг другу карандаш, решали примеры. Это хороший опыт для меня. Но в будущем я мечтаю стать не математиком, а врачом", - рассказала школьница.

К мировому конкурсу Орынгуль готовилась в течение месяца, ежедневно по 2 часа.


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