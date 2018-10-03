Братьев Кличко внесли в книгу рекордов Гиннесса

На двоих братья Кличко провели 116 поединков.

Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса как братьев-чемпионов, которые на двоих провели наибольшее количество боев, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Виталия Кличко.

"Для меня эта награда является неожиданностью. Наш с Владимиром рекорд – это рекорд всех, кто поддерживал братьев Кличко, кто болел за нас", – сказал Виталий Кличко.

Владимир Кличко провел 69 поединков в профессиональном ринге, победил 64 раза, 53 победы одержал нокаутом. Проиграл 5 раз, четырежды нокаутом. Виталий Кличко провел 47 профессиональных боев, в которых добыл 45 побед, 41 из них нокаутом. Проиграл дважды нокаутом. На двоих братья Кличко провели 116 поединков.

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