ЦСКА обыграл Реал в Лиге чемпионов
Следующий матч между ЦСКА и Реалом пройдет 12 декабря в Испании.
Фото : Рамиль Ситдиков / РИА Новости3 октября 2018, 06:30
Московский ЦСКА обыграл мадридский Реал со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча прошла на стадионе Лужники. Уже на второй минуте армейцам удалось выйти вперед. Отличился Никола Влашич. Отыграться у испанского клуба не получилось. Матч завершился минимальной победой ЦСКА — 1:0.
30 сентября стало известно, что сливочные отправились в Москву без нескольких лидеров. В заявке на матч отсутствовали полузащитник Гарет Бэйл, а также защитники Серхио Рамос и Марсело.
Следующий матч между ЦСКА и Реалом пройдет 12 декабря в Испании.
Источник: Лента.ру
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