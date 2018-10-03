ЦСКА обыграл Реал в Лиге чемпионов

Следующий матч между ЦСКА и Реалом пройдет 12 декабря в Испании.

Московский ЦСКА обыграл мадридский Реал со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе Лужники. Уже на второй минуте армейцам удалось выйти вперед. Отличился Никола Влашич. Отыграться у испанского клуба не получилось. Матч завершился минимальной победой ЦСКА — 1:0.

30 сентября стало известно, что сливочные отправились в Москву без нескольких лидеров. В заявке на матч отсутствовали полузащитник Гарет Бэйл, а также защитники Серхио Рамос и Марсело.

Следующий матч между ЦСКА и Реалом пройдет 12 декабря в Испании.

Источник: Лента.ру

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