Чемпион мира WBA и победитель WBSS бросил вызов Головкину

Смит отметил, что у Головкина имя даже больше, чем у полутяжей или супертяжей.

Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBA Super и победитель первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) британец Каллум Смит (25-0, 18 КО) не прочь сразиться с Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— У него все еще большое имя. Я уверен, что это будет хороший бой и в финансовом плане, да и победа над ним по-прежнему остается большой победой. Несмотря на то, что он проиграл «Канело», многие люди считают, что он не сделал этого. Он провел два очень хороших боя с ним. И для меня сейчас он по-прежнему является самым большим именем. Если бы Гроувз не был готов драться со мной в финале WBSS, мой тренер Джо Галлахер сказал, что предложил бы на замену Головкина. Я ему ответил: «Джо, ты что, не любишь меня?!» (смеется). Теперь же [после нокаута Гроувза] люди будут просить его сделать это. Однако я думаю он получит порцию критики, потому что не поднялся тогда, когда был вариант с Андре Уордом. Он говорил, что пока не хочет двигаться дальше. Люди теперь могут сказать: «Чем отличается ситуация сейчас от той, что была тогда?». Возможно, и тогда он мог. Он хороший боец, — признался Смит в интервью Boxing News.

Смит отметил, что у Головкина имя даже больше, чем у полутяжей или супертяжей.

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