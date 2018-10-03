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Житель Китая поигрался с шершнями-убийцами

Азиатский гигантский шершень – самый большой в мире, длина некоторых особей превышает пять сантиметров, а размах крыльев – семь с половиной.

Фото : скриншот3 октября 2018, 07:18

Китайский заводчик гигантских азиатских шершней, яд которых может убить человека, снял на видео как он берет насекомых в руку, сообщает РИА Новости.

На видео мужчина находится в помещении, подготовленном для содержания насекомых, и, глядя в камеру, сгребает шершней в руку, рекомендуя не пытаться повторить то, что он делает, потому что это опасно.

Азиатский гигантский шершень – самый большой в мире, длина некоторых особей превышает пять сантиметров, а размах крыльев – семь с половиной. За это его порой называют "воробьем-пчелой". Нападение такого шершня очень опасно из-за большого количества вырабатываемого им яда. В Японии от укусов этих насекомых ежегодно погибает несколько десятков человек.


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