Казахстан и Россия подпишут соглашение о снятии эмбарго на поставки казахстанского бензина
Подписание состоится 3 октября в рамках Российской энергетической недели.
Фото : Zakon.kz3 октября 2018, 07:34
Казахстан и Россия намерены подписать соглашение о снятии эмбарго на поставки казахстанского бензина в страны СНГ, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".
Об этом заявил министр энергетики Казахстана, Канат Бозумбаев. Подписание состоится 3 октября в рамках Российской энергетической недели. Есть соответствующая договоренность с министром энергетики России Александром Новаком.
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