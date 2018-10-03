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Казахстан и Россия подпишут соглашение о снятии эмбарго на поставки казахстанского бензина

Подписание состоится 3 октября в рамках Российской энергетической недели.

Фото : Zakon.kz3 октября 2018, 07:34

Казахстан и Россия намерены подписать соглашение о снятии эмбарго на поставки казахстанского бензина в страны СНГ, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Об этом заявил министр энергетики Казахстана, Канат Бозумбаев. Подписание состоится 3 октября в рамках Российской энергетической недели. Есть соответствующая договоренность с министром энергетики России Александром Новаком.


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