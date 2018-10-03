Мальчику зашивали голову после игры в парке развлечений в Актобе

Ребенок скатился вниз и ударился головой о металлическую ножку стула, позже ребенку наложили швы в больнице.

Восьмилетний мальчик получил травму в ТРК в Актобе 26 августа. Родители добиваются возмещения ущерба, передает Sputnik Казахстан.

По словам адвоката семьи Станислава Никифорова, сотрудники парка не провели ребенку положенный в таких случаях инструктаж.

"Им должны были объяснить правила техники безопасности. Дело в том, что в этом парке есть комната "Гравитация", а в ней надо быть очень осторожным. Мы по записям видеокамер воспроизвели, что в тот день произошло. Комната устроена так, что всех, кто в ней находится, должно тянуть вниз. Внизу, куда и катились дети, стоял металлический стул, прикрученный к полу. Этот стул и стал причиной несчастного случая. Ребенок скатился вниз и ударился головой об угол металлической ножки этого стула. Отцу пострадавшего ребенка сообщили о полученной травме", — говорит адвокат.

Отец Алинура отвез сына в больницу, где мальчику оказали медпомощь.

"Несмотря на то, что травму ребенок получил по чужой вине в детской комнате, где не были соблюдены правила техники безопасности, в полиции предложили родителям пострадавшего ребенка написать заявление о том, что они не имеют претензий к "Эмоджи парку". После отказа родителей сделать это в полиции приняли заявление от родителей ребенка. Но спустя месяц им сообщили, что заявление списано в номенклатурный наряд. А это значит, что никто мер принимать не будет, и дело это расследовать не собираются", — говорит адвокат.

Мама пострадавшего мальчика Меруерт Жангозина недоумевает, почему до сих пор не приняты меры в отношении руководителя развлекательного заведения.

"Это не первый случай травмы в этой комнате, просто нашему сыну повезло меньше всех. И это возмущает, что для детей не смогли создать безопасные условия для игр. Более того, сотрудники парка до сих пор не позвонили и не попросили прощения. Ребенку наложили несколько швов, у него было глубокое рассечение лобной части головы, невропатолог сказал, что последствия могут быть чуть позже. Но он уже получил психологическую травму", — рассказывает мать мальчика.

Сотрудники "Эмоджи парка" объяснили, что еще весной они по договору несли ответственность за детей, а с мая этот пункт убрали. И теперь родители сами обязаны следить за своими чадами. Также, по словам сотрудников, в комнаты парка они не пускают детей младше десяти лет без сопровождения взрослых.

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