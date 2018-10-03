Промоутер Головкина рассказал о третьем бое с "Канело"

16 сентября состоялся реванш между боксерами.

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер оценил вероятность трилогии с Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.

— Я думаю, этот бой имеет наибольший смысл и для Головкина, и для "Канело", в зависимости от того, когда он случится. Но мы сядем с Геннадием и посмотрим, чего он хочет. Также нам все равно придется сесть с Golden Boy, чтобы узнать, какие у них планы с "Канело", и убедиться, что нет конфликта, не позволившего бы провести третий поединок. Вернемся ли мы в Вегас? Это хороший вопрос. По какой-то причине много раундов и в первом, и втором бою ушли в пользу претендента. Большинство СМИ и фанатов видели бой по-другому — выиграл GGG. Не знаю, был ли это эффект "Канело" в Вегасе, но они уже дважды дрались там. T-Mobile — отличная арена, MGM — отличная принимающая сторона. Но если будет другое место для третьего боя, думаю, это имеет смысл для болельщиков, — сказал Леффлер.

16 сентября состоялся реванш между боксерами. 12-раундовый поединок, который прошел в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena завершился победой мексиканца по очкам, раздельным решением судей.

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