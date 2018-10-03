Премьер Армении пообещал уйти в отставку после увольнения ряда министров

Если парламент не изберет нового премьера, будут назначен внеочередные парламентские выборы.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку после вступления в силу указов об увольнении министров и губернаторов от "Процветающей Армении" и "Дашнакуцутюн", передает РИА Новости.

Ранее во вторник Пашинян поручил уволить министров и губернаторов от "Процветающей Армении" и "Дашнакуцутюн"; последняя партия заявила, что сама отзывает министров.

"Когда решение об увольнении министров и губернаторов де-юре вступит в силу, я уйду в отставку… Но буду исполнять обязанности премьер-министра", — сказал Пашинян.

Он добавил, что в случае, если парламент не изберет нового премьера, будут назначен внеочередные парламентские выборы.

Во вторник депутаты приняли поправки, согласно которым, в случае препятствования проведению внеочередного заседания парламента или участию в нем депутатов, заседание объявляется отложенным до устранения препятствий. Согласно конституции, парламент может быть распущен, если глава правительства подаст в отставку и депутаты на заседаниях не смогут дважды избрать нового премьера. В соответствии с новыми поправками, заседания могут быть отложены на неопределенное время без роспуска парламента. При этом премьер заявил, что намерен провести внеочередные выборы в парламент уже в декабре.

Премьер Армении перед зданием парламента подписал распоряжения об увольнении двух предстателей "Дашнакцутюн" и трех представителей "Процветающей Армении". Эти указы еще должен подписать президент.

При этом представитель Верховного органа ""Дашнакцутюн" Арсен Амбарцумян заявил, что партия отзывает своих представителей из правительства. "Учитывая нынешнюю напряженную ситуацию и атмосферу создание разделительных линий, "Дашнакцутюн" отзывает своих представителей из правительства Армении", — сказал Амбарцумян телеканалу "Еркир медиа".

У "Дашнакцутюн" в правительстве два министра — сельского хозяйства и экономического развития и инвестиций.

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