Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

Депутаты рассмотрят ряд законопроектов.

В Мажилисе началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят несколько вопросов, передает Zakon.kz.

В частности, будут рассмотрены проекты законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора», «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Международным Комитетом Красного Креста о статусе, привилегиях и иммунитетах Представительства Международного Комитета Красного Креста в Республике Казахстан».

Также будут обсуждены дополнения, внесенные Сенатом законопроекты «О стандартизации», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации».

Кроме того, представят заключения по проекту закона «О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года».

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