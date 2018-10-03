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Прожиточный минимум составил 28 690 тенге в сентябре

По сравнению с предыдущим месяцем он снизился на 1,6%.

Фото : 24.kz3 октября 2018, 10:31

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,6%, декабрем 2017г. увеличилась – на 12,1%. Об этом сообщило министерство нацэкономики, передает Zakon.kz.

«В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 18,6%, масложировых изделий и яиц – 14,3%, фруктов и овощей – 13,3%, молочных хлебопродуктов и крупяных изделий – 6,8%, сахара, чая и специй – 2%», - говорится в сообщении.


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