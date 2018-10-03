Убийство шахтера в Караганде. Из четверых причастных наказали только одного

Спустя два года судебное расследование было возобновлено.

В Караганде родственники и коллеги убитого шахтера сообща добились возобновления следствия. Два с половиной года назад отца двоих детей избили, ограбили, а потом раздетого оставили умирать на морозе. Из четверых подозреваемых суд присяжных осудил только одного и только за избиение, сообщает 31 Канал.

На апелляцию в областной суд пришли почти два десятка шахтеров, друзья и родственники погибшего Вячеслава Виденмайера. Они требуют справедливого наказания для его убийц.

– Возмущен. Они сидят все на свободе, довольны и счастливы, будто ни в чем не бывало, - сказал коллега погибшего Николай Мауль.

Согласно материалам дела, 37-летний Вячеслав Виденмайер 9 января голосовал на дороге, возвращаясь от родственников. Остановилась машина с четырьмя молодыми людьми. Они отобрали у него телефон и портмоне. Стали требовать, чтобы он сказал пин-код карточки. Сняли с нее 6 тысяч тенге и, разозлившись, вывезли Вячеслава в степь, избили и бросили раздетым при минус 17. Спустя несколько дней его окоченевшее тело нашли недалеко от заброшенной шахты.

– Были капли и пятна крови на расстоянии 2-3 метров от трупа. То есть, они его перед смертью просто забивали. Забрали шапку, куртку, ботинки, положили в багажник, увезли с собой и в дальнейшем уничтожили, сожгли, рассказал адвокат Мейрамгали Мурзалипов.

Следствие длилось два года, полицейские установили четверых подозреваемых, которые признались, что были в момент избиения в машине. Однако в суде вину на себя взял лишь один из них. Присяжные только его признали виновным. Позже оказалось, что он же и еще один подозреваемый участвовали также в серии разбойных нападений. Сейчас они отбывают срок за это преступление. В апелляционном заседании они участвовали по видеосвязи.

– В отношении Романова Юрия, Горбачева Юрия, Хохлова Георгия, Карпович Георгия отменить. Дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе, - озвучил вердикт Рашид Нурмагамбетов, председатель апелляционной судебной коллегии.

Вячеслав Виденмайер отработал на шахте почти 20 лет. У него остались жена и двое несовершеннолетних сыновей.

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