Больничные услуги подорожали в Казахстане

Наиболее востребованные среди них хирургические и гинекологические.

Объем услуг, оказанных в области здравоохранения за второй квартал текущего года, составил 294,9 млрд тенге - всего на 2,2% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

Традиционно, наибольший объем услуг сконцентрирован в столицах, где находится большинство общереспубликанских медицинских центров: 33% от РК. Также в тройке лидеров - Алматинская область (6,9% от РК).







На услуги больниц пришлось 53,2% услуг в сфере здравоохранения. Еще 28,8% составили услуги врачебной и стоматологической практики, и 18% - прочие услуги по охране здоровья казахстанцев.

Среди больничных услуг наиболее востребованные - хирургические (11% от всех услуг в сфере здравоохранения и 20,7% - от услуг больниц), и услуги гинекологических отделений (6,3% от всех медицинских и 11,8% - от больничных услуг).







Наибольший объем услуг в секторе оказан за счет бюджета - сразу 77% (впрочем, годом ранее было 79%).

Еще 16% (против 14% годом ранее) услуг оказано за счет населения, и 7% (против 6% годом ранее) - за счет предприятий.

К осени первичный прием у врача подорожал на 8% за год, до 2,4 тысячи тенге по итогам августа. Обследования и анализы выросли год-к-году в цене на 5-6%: УЗИ брюшной полости - до 2,9 тыс тенге, общий анализ крови - до 885 тенге, мочи - до 623 тенге.

Удаление зуба подскочило в цене на 7,1% за год, до 3,3 тыс тенге, массаж шейно-воротниковой зоны - на 8,8%, до 924 тенге за процедуру.

Услуги санаториев выросли в цене всего на 3%, до 10,2 тыс тенге.

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