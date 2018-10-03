В Таиланде пляж из фильма с Ди Каприо закрыт на неопределенный срок

Пляж был закрыт для туристов с июня по сентябрь, затем запрет был продлен до ноября.

Знаменитый пляж Майя (Maya Beach) на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, закрыт для туристов на неопределенный срок, сообщает газета "Кхао Сот" со ссылкой на департамент национальных парков и охраны природы Таиланда.

Как отмечает РИА Новости, изначально пляж был закрыт для туристов с июня по сентябрь, затем запрет был продлен до ноября.

Это было сделано в связи с нарушением экологического баланса и вымиранием кораллов в районе пляжа из-за массового туризма. Предполагалось, что за полгода экосистема пляжа восстановится, однако, по мнению экспертов департамента, этого не произошло.

"Мы должны дождаться полного восстановления экосистемы до ее первоначального состояния, и для этого многое сделано: в районе пляжа за последние полгода высажены более тысячи новых кораллов, на пляже посажены новые деревья", — приводит газета слова Ворапхота Ломлима, директора национального морского парка, в состав которого входит остров Пхи-Пхи-Ле.

"И тем, и другим нужно много времени, чтобы вырасти. В связи с этим пляж в ноябре не откроется и останется закрытым для туристов на неопределенный срок, пока не вырастут кораллы и деревья", — сказал чиновник.

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