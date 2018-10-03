Нигматулин о питании для школьников и солдат: Сначала качество, потом цена

Председатель подчеркнул важность обеспечения качественным питанием как школьников, так и военнослужащих.

На пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина в первом чтении рассматривается проект законодательных поправок по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Депутатами внесена поправка, направленная на то, чтобы вопросы приобретения услуг по обеспечению питания военнослужащих были выведены из-под действия закона «О государственных закупках». Приобретать такие услуги предлагается в особом порядке, как это делается в процессе обеспечения питания учащихся в школах.

Подчеркнув важность обеспечения качественным питанием как школьников, так и военнослужащих, Нурлан Нигматулин обратился к министру финансов с предложением доработать данный вопрос вместе с депутатами до второго чтения.

- Алихан Асханович, в этих учреждениях (школы, больницы, военные учреждения) демпинг недопустим, тем более когда мы говорим о питании для школьников и солдат, - сказал Н.Нигматулин, отметив при этом, что в приоритете должно быть сначала качество питания, а уже потом его цена.

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