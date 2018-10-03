Красный крест сможет открыть свое представительство в РК

Это независимая организация, которая выполняет гуманитарную миссию по оказанию помощи пострадавшим в результате ЧП.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Международным Комитетом Красного Креста о статусе, привилегиях и иммунитетах Представительства Международного Комитета Красного Креста в РК», передает корреспондент Zakon.kz.

«Данный Комитет - независимая организация, которая выполняет гуманитарную миссию по защите жертв вооруженных конфликтов, других ситуаций насилия, оказанию помощи пострадавшим в результате ЧП, а также развивает и распространяет гуманитарное право, причины и принципы», - сказал министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, представляя документ депутатам.

Он уточнил, что в ситуациях вооруженных и гуманитарных конфликтов Комитет возглавляет и координирует вооруженную деятельность по предоставлению помощи, осуществляемую движением.

«Сотрудничество с комитетом является важным звеном в сотрудничестве Казахстана. Так, Казахстан тесно взаимодействует с комитетом в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН. При содействии комитета реализуются международные проекты РК за рубежом, а также нацпроекты в приоритетных для РК сферах», - пояснил глава ведомства.

По его словам, принятие законопроекта будет способствовать созданию условий, необходимых для открытия данного комитета в Казахстане, и осуществления его деятельности с минимальными издержками и максимальным увеличением прямой пользы лицам, нуждающимся в помощи и поддержки.

«Таким образом, принятие Соглашения будет способствовать реализации инициативы главы государства о создании хаба многосторонней дипломатии по более эффективному решению гуманитарных задач в Казахстане и региона. Принятие закона не потребует дополнительного выделения средств из бюджета, а также не повлечет отрицательных, социально-экономических и экологических последствий. Бюджетные потери, связанные с ратификацией Соглашения, согласованы в ходе заседания республиканской бюджетной комиссии», - заключил К. Абдрахманов.

Ксения Давыдова, Астана

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