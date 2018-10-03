Завершился транснациональный тур "Современный Шелковый путь"

Транснациональные туры имеют большие перспективы и привлекательность для туристов.

Завершился инфо-тур "Современный Шелковый путь", организованный в рамках закрытия года туризма Узбекистана в Казахстане АО "НК "Kazakh Tourism" при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

В рамках путешествия команда из семи человек, в состав которой вошли блогеры, фотографы, операторы и представители турсообщества, посетили города Казахстана и Узбекистана, расположенные на маршрутах древних караванов Великого Шелкового пути: Ташкент, Бухару, Самарканд, Шымкент, Туркестан, Алматы и их окрестности.

Целью инфо-тура было не просто показать, насколько уникальны и привлекательны для туристов Казахстан и Узбекистан, но и опробовать новый транснациональный маршрут, разработанный казахстанскими туроператорами.

За 9 дней членам команды удалось увидеть две страны, найти между ними множество исторически точек соприкосновения, общих героев, народных персонажей и правителей. Участники тура познакомились со средневековой архитектурой, узнали множество исторических фактов, таинственных легенд, побывали в мистических местах, природных парках и заповедниках, приняли участие в костюмированных фотосессиях и мастер-классах.

Организаторы тура "Современный Шелковый путь" стремились сохранить традиции странников древних времен, чтобы современное путешествие было столь же захватывающим и полезным, как и раньше, но при этом удобным и быстрым, показывающим развитость туристской инфраструктуры в данных регионах.

По мнению участников инфо-тура, задумка удалась – транснациональные туры имеют большие перспективы и привлекательность для туристов, что является подтверждением верного вектора инициатив, предложенных 18-19 сентября на Международном форуме стран-участниц Шелкового пути – "На пути к единению", где говорилось об объединении усилий стран центрально-азиатского региона в развитии туризма.

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