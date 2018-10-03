100 тысяч долларов выделил Казахстан для пострадавших от терактов в Афганистане
Деньги пошли Красному Кресту на работу по реабилитации жертв террористических актов на территории Афганистана.
Фото : News Front3 октября 2018, 11:22
В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов прокомментировал выделение Казахстаном материальной помощи для граждан Афганистана, которые стали инвалидами в результате терактов, передает корреспондент Zakon.kz.
«Речь идет примерно о 100 тысяч долларах, которые были направлены на то, чтобы по линии Комитета Красного Креста проводилась работа по реабилитации жертв террористических актов на территории Афганистана», - сказал он.
По его словам, помощь будет направлена гражданам Афганистана, ставшими инвалидами в результате терактов.
«В частности, помощь касается тех граждан Афганистана, которые, к сожалению, оказались инвалидами в результате терактов», - уточнил К. Абдрахманов.
Как сообщалось ранее, депутаты одобрили ратификацию законопроекта, согласно которому Международный Комитет Красного Креста сможет открыть на территории Казахстана свое представительство.
Ксения Давыдова, Астана
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