Дожди надвигаются на Казахстан
В восточных и юго-восточных областях ожидается малооблачная без осадков погода и повышение температуры.z
Фото : 24.kz3 октября 2018, 11:49
Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 4-6 октября 2018 года, сообщает Zakon.kz.
Обширный антициклон покидает Казахстан. А на западные области республики с атмосферными фронтами будет осуществляться очередное вторжение воздушных масс по-осеннему холодных и влажных. Перемещаясь через Казахстан в восточном направлении, холодные фронты будут вызывать дожди и понижение температуры сначала в западных, а 6 октября в северных, центральных и южных областях. В восточных и юго-восточных областях ожидается малооблачная без осадков погода и повышение температуры.
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