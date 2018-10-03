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Дожди надвигаются на Казахстан

В восточных и юго-восточных областях ожидается малооблачная без осадков погода и повышение температуры.z

Фото : 24.kz3 октября 2018, 11:49

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 4-6 октября 2018 года, сообщает Zakon.kz.

Обширный антициклон покидает Казахстан. А на западные области республики с атмосферными фронтами будет осуществляться очередное вторжение воздушных масс по-осеннему холодных и влажных. Перемещаясь через Казахстан в восточном направлении, холодные фронты будут вызывать дожди и понижение температуры сначала в западных, а 6 октября в северных, центральных и южных областях. В восточных и юго-восточных областях ожидается малооблачная без осадков погода и повышение температуры.


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