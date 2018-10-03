Нигматулин: Необходимо законодательно закрепить поддержку отечественных производителей

Многие стандарты сегодня морально устарели - спикер.

На пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты обсуждали законодательные поправки по вопросам госзакупок и закупок субъектов квазигоссектора, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Они обратили внимание разработчиков на исключение нормы, позволяющей на основании критериев, отражённых в правилах госзакупок, создавать преимущество отечественным поставщикам. Как отметили мажилисмены, министерство финансов предлагает вместо этого записать в законопроекте нормы, отсылающие к правилам осуществления госзакупок, определяемым подзаконными актами.

Нурлан Нигматулин в свою очередь, отметив актуальность вопроса, подчеркнул важность законодательного закрепления норм, поддерживающих отечественных товаропроизводителей, особенно если их товары соответствуют национальным стандартам.

По словам Спикера Мажилиса, действующая редакция Закона «О государственных закупках» давала такую возможность, и перенос данной нормы с отсылкой на подзаконные акты является некорректным.

"Но мы с вами очень хорошо знаем практику - подзаконный уровень имеет свойство быстро изменяться. Сейчас, например, вы впишете в подзаконные акты требование о соответствии национальным стандартам, а завтра, ну по рекомендации, как это у нас принято, зарубежных консультантов, а потом будем аргументировать что для каких-то рейтингов и эту норму уберем из Правил. В результате опять будет страдать отечественный товаропроизводитель, причем продукция которого выходит на конкурентоспособном уровне", - подчеркнул Нигматулин.

Вместе с тем Спикер Мажилиса обратил внимание ответственных госорганов на ситуацию с национальными стандартами, которые дают преимущество отечественному товаропроизводителю.

"Многие стандарты сегодня морально устарели, многие стандарты сегодня недостаточно соответствуют международному уровню", - отметил Нурлан Нигматулин.

В завершение Председатель Мажилиса обратился к заинтересованным госорганам с просьбой активизировать работу по разработке новых и обновлению старых стандартов.

"Эта норма, которую сейчас планируют исключить, нужно к ней вернуться", - сказал спикер Мажилиса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!