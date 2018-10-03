Швейцария поделится опытом проектов "Smart-City" с Алматы

Аким Алматы встретился с председателем комитета по международным делам Швейцарии.

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с председателем Комитета по международным делам Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Филиппо Ломбарди. Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Сегодня Швейцария занимает лидирующие позиции в развитии инноваций в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, а город Цуг и одноименный кантон стали глобальным центром для технологии блокчейн.

Кроме того, швейцарские компании имеют большой опыт в реализации проектов "Smart-City". Учитывая реализацию государственной программы "Цифровой Казахстан" и внедрение новых технологий в рамках проекта "Smart Almaty", стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве и обмене опытом по данным направлениям.

Стоит отметить, что Швейцария является третьим по величине иностранным инвестором в Казахстане. Товарооборот между Алматы и Швейцарией продолжает демонстрировать положительную динамику. В городе действуют 93 предприятия с участием швейцарского капитала в сфере торговли, медицины, финансов и др.

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