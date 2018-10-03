Нигматулин о госзакупках из одного источника: Такая практика стала повсеместной

В 2017 году 63% госзакупок были проведены способом из одного источника по несостоявшимся закупкам.

По мнению спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, закупки из одного источника - самый больной вопрос в сфере госзакупок. Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в первом чтении рассматриваются законодательные поправки по вопросам госзакупок, передает Zakon.kz.

Как отметили депутаты, большая часть закупок способом «из одного источника» осуществляется по итогам несостоявшихся конкурсов. При этом сказано, что в 2017 году 63% госзакупок были проведены способом из одного источника по несостоявшимся закупкам.

Н. Нигматулин обратил внимание присутствующих на коррупционную составляющую в подобного рода случаях.

По словам спикера Мажилиса, всех неугодных поставщиков, подавших на конкурс, «отсеивают», как несоответствующих квалификационным требованиям, объявляют конкурс несостоявшимся и применяют способ закупки «из одного источника» у поставщика, с которым уже заранее достигнута договорённость.

В качестве примера Н. Нигматулин привел данные Генеральной прокуратуры, согласно которых Актауский городской отдел строительства отклонил заявки 11 из 12 участников конкурса и заключил договор способом из «одного источника» с ТОО «Курылыс Инвест Групп» на строительство объекта на сумму 1 млрд 274 млн тенге.

При этом заявки других участников были отклонены по причине отсутствия документов об образовании у отдельных работников.

Как выяснила прокуратура, речь шла о разнорабочих, которым и не нужно было иметь высшее и специальное образование. Только у одной компании данное условие было выполнено, которая и стала победителем.

«Вот такие хитросплетения на каждом шагу. Вот такая практика проходит у нас тендеров. Если брать начало 2000-х годов, до середины, закуп «из одного источника» был исключением. И на уровне акиматов, и на уровне госорганов. А у нас такая практика сегодня стала повсеместной», - подчеркнул Н. Нигматулин.

По словам спикера Мажилиса, в 2016 году таким способом проводилось 56% закупок, а в 2017 году закупок из «одного источника» стало 63%.

«Закупки из «одного источника», стали как договорные матчи в футболе, где результаты предопределены. Где тогда конкуренция? Где прозрачность? Где открытость госзакупок? Надо нам все сделать, и законодательно закрепить, чтобы закуп «из одного источника» опять вернулся в русло исключения, а не правил», - сказал он.

В этой связи спикер Мажилиса поддержал предложение депутатов обязать заказчиков проводить повторные закупки, в случае, если они будут признаны несостоявшимися, что поможет снизить коррупционные риски в сфере государственных закупок.

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