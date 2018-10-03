97 человек доставили в полицию после рейда на авторынках Алматы

Полиция города провела очередной рейд на рынках.

В целях недопущения приобретения и реализации имущества, добытого преступным путем, на территории мегаполиса проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", сообщает Zakon.kz.

На территории авторынка "Жибек Жолы", в Алатауском районе мегаполиса, проводился рейд по выявлению лиц, допускающих нарушения законодательства Республики Казахстан, в том числе в области миграции населения.

"Всего в отработке было задействовано порядка 100 сотрудников личного состава УВД и ДВД. В ходе мероприятия проверены: бутики по продажам автозапчастей – 97, станции технического обслуживания на территории рынка – 15, подозрительные лица по базам МВД РК – 82, автомобильные средства – 34. В результате проводимого рейда всего выявлено 64 административных правонарушений по ст. 434, 440, 441, 449, 505, 517, 518, 519 КРКобАП. В УВД Алатауского района доставлено 97 человек, 34 из них - за нарушение миграционного законодательства. Водворены в приемник-распределитель ДВД 9 человек без документов, удостоверяющих их личности", - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Вместе с тем, ДВД Алматы напоминает, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет уголовную ответственность, согласно ст. 196 УК РК.

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