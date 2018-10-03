Число коррупционных правонарушений в сфере госзакупок растет из года в год - Нигматулин

Посудите сами, только за восемь месяцев 2018 года количество уголовных правонарушений в сфере закупок стало больше, чем за весь 2017 год в два раза.

3 октября на пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина в первом чтении рассматривался проект законодательных поправок по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора. Спикер Палаты Нурлан Нигматулин отметил, что вопрос совершенствования государственных закупок является очень актуальным, передает Zakon.kz.

"Реальность, к сожалению, такова, что количество коррупционных правонарушений в сфере госзакупок растет из года в год. Посудите сами, только за восемь месяцев 2018 года количество уголовных правонарушений в сфере закупок стало больше, чем за весь 2017 год в два раза. Если в 2017 году - 42, то за восемь месяцев 2018 года – 74", - сказал Нигматулин.

Он отмечает, что лица, привлеченные к дисциплинарной ответственности, - в основном госслужащие.

"Но мы сегодня договорились, что будем менять ответственность, в том числе усиливать ответственность и квазигоссектора. Так вот, количество лиц, привлеченных к ответственности увеличилось в четыре раза - в 2017 году было 61 человек, за восемь месяцев 2018 года - 267 человек. Я думаю, предусмотренные законопроектом меры регулирования госзакупок и закупок квазигоссектора, а также установление ценовых порогов, введение предварительного квалотбора, сокращение оснований для закупок из одного источника - все это позволит в первую очередь уменьшить предпосылки для совершения коррупционных правонарушений", - отметил спикер.

Еще один важный момент - это качество закупок.

"Меры, предусмотренные законопроектом, такие как приоритет качественных критериев, выбор поставщика перед ценовыми, то есть должно идти качество, только потом цена, централизация закупок, правильное применение нацстандартов, все это должно способствовать решению этой проблемы", - резюмировал Нигматулин.

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