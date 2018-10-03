Система госзакупок в Казахстане изменится

Заказчикам будут указывать в документации на фирменные наименования товаров, что позволит закупать более качественные товары.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора», передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр финансов РК Алихан Смаилов, сегодня в системе госзакупок существуют три основные проблемы. Это чрезмерная зарегламентированность закупок, низкая квалификация участников закупок и то, что большая доля закупок из одного источника.

«В целях упрощения процедур закупок Правительством совместно с депутатами и бизнес-сообществом была проведена соответствующая работа. В частности, по госзакупкам увеличивается пороговая сумма закупок из одного источника со 100 до 500 МРП (с 240 500 до 1 202 500 тенге). Это позволит упростить процедуры по малозначительным закупкам и поддержать отечественных поставщиков», - уточнил глава ведомства.

Также в рамках введения четвертого уровня бюджета для сельских акиматов данный порог увеличивается до трех тысяч МРП (6 807 000 тенге).

«В закупках способом запроса ценовых предложений (в закупках до 1 000 МРП или до 2 405 000 тенге) заказчикам дается право указывать в документации на фирменные наименования товаров. Это позволит закупать более качественные товары. Кроме этого, вводится понятие «электронный кошелек». Это позволит автоматически возвращать обеспечение заявки на счет потенциального поставщика», - проинформировал глава ведомства.

По его словам, тем самым будет снижена нагрузка на участников закупок по затратам на услуги банка.

«Наряду с этим законопроектом предусматривается совершенствование системы централизованных закупок. Централизованные закупочные органы будут функционировать на республиканском, областном и районном уровнях на базе действующих единых организаторов. Сейчас каждый областной и районный акимат утверждает свой Перечень товаров, работ и услуг, закупаемых через единых организаторов», - пояснил А. Смаилов.

В целях единообразного подхода теперь закупки Единых организаторов будут определяться Минфином.

«Тем самым будут четко разграничены закупки централизованных служб. Также законопроектом предусмотрены нормы, позволяющие объединять мелкие закупки в один крупный лот. Это позволит стандартизировать закупки и загружать производственные мощности бизнеса на большие объемы», - заключил министр.

Как отмечалось на заседании, данным проектом закона предлагается внесение изменений и дополнений в 9 законодательных актов, в том числе в Кодекс об административных правонарушениях и Предпринимательский кодекс, а также 7 законов.

Ксения Давыдова, Астана

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