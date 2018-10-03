В Instagram произошел массовый сбой

На проблемы с доступом в соцсеть жалуются люди из разных стран.

3 октября около 13:30 жители Казахстана, России, Украины, Азербайджана сообщили о сбое в работе Instagram, передает Zakon.kz.

Согласно данным ресурса downdetector, отчеты о сбое зарегистрировали 187 раз.

"Алматы, Казахстан, уже час как не робит", "Не могу обновить ленту, и зайти. Тоже неизвестная ошибка пишет Одесса", "5хх Server Error - Таиланд, о. Панган", - пишут комментаторы.

По информации технических порталов, ошибка "5xx" указывает на одну из ошибок "пятой сотни" - 500, 502, 503 и т.д. Все они связаны со сбоями или ремонтными работами на стороне сервера - технические неисправности возникают со стороны хоста/провайдера.

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