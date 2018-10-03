Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Instagram произошел массовый сбой

На проблемы с доступом в соцсеть жалуются люди из разных стран.

Фото : vesti.ru3 октября 2018, 13:57

3 октября около 13:30 жители Казахстана, России, Украины, Азербайджана сообщили о сбое в работе Instagram, передает Zakon.kz.

Согласно данным ресурса downdetector, отчеты о сбое зарегистрировали 187 раз.

"Алматы, Казахстан, уже час как не робит", "Не могу обновить ленту, и зайти. Тоже неизвестная ошибка пишет Одесса", "5хх Server Error - Таиланд, о. Панган", - пишут комментаторы.

По информации технических порталов, ошибка "5xx" указывает на одну из ошибок "пятой сотни" - 500, 502, 503 и т.д. Все они связаны со сбоями или ремонтными работами на стороне сервера - технические неисправности возникают со стороны хоста/провайдера.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты