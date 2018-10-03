В этом году НПО Алматинской области получили 34 государственных премии

Высокую Работу НПО Алматинской области отметили и столичные гости.

В 2018 году НПО Алматинской области получили 34 государственных премии. Об этом стало известно на форуме неправительственных организаций, прошедшего в Талдыкоргане. Основной темой мероприятия стало "Гражданское общество и государство: диалог, солидарность, ответственность". На мероприятии присутствовали свыше 70 представителей НПО со всего региона, передает Zakon.kz.

Форум начался с ряда мастер-классов, где обсуждались такие вопросы как развитие социального предпринимательства, добровольная и обязательная отчетность и финансовая устойчивость НПО. По словам, президента гражданского Альянса области Жанар Нурмухановой, такие форумы позволяют НПО получить необходимую информацию для обмена опытом друг с другом.

Далее столичные гости и участники форума посетили пленарную сессию, где заместитель акима области Акан Абдуалиев наградил победителей конкурса " Лучший социальный проект-2018" .

- Всего в области у нас 394 НПО половины из них зарегистрированы сельской местности. На сегодняшний день реализуются 154 проектов.Их основные направления: соцзащита населения, образование и спорт, молодежная и гендерная политика, защита прав детей, охрана окружающей среды, - отметил заместитель акима области Акан Абдуалиев.

Высокую работу НПО Алматинской области отметили и столичные гости.

- Встреча стала диалоговой площадкой в определении дальнейших путей альянса государства и неправительственного сектора. Алматинская область уже не впервые проводят такие форумы. И НПО здесь очень развиты. Например, в Талдыкоргане даже открыт консалтинговый центр. Не удивительно, что жетысусцы выигрывают социальные проекты на республиканском уровне, так как здесь действительно идет работа, - сказал заместитель председателя комитета по делам гражданског общества министерства общественного развития РК Бакытжан Нарымбетов.

Главная цель форума это дальнейшее развитие общественного диалога, направленного на эффективное вовлечение гражданского сектора в процессы социальной модернизации общества по реализации Стратегии "Казахстан-2050" ежегодных Посланий Президента народу Казахстана, программной статьи "Взгляд будущее: модернизация общественного сознаня" и "Мангилик Ел" и других государственных программ.

- Основной миссией НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" является содействие развитию гражданского общества. Гранты для неправительственных организаций предоставляются в целях поддержки гражданских инициатив, привлечения потенциала институтов гражданского общества к решению актуальных вопросов социальной сферы, - говорит заместитель руководителя АО "Центра поддержки гражданских инициатив" Гульнара Уралова.

Стоит отметить, что региональные НПО активно участвуют в конкурсах на предоставление грантов. Например, в прошлом году из общего числа грантополучателей, а их было 49, только 6 из них имели республиканский статус. В 2017 году 2 НПО из Алматинской области стали обладателями грантов (ОО "Инновационные практики", ОО "Социально-волонтерский центр "doc.kz").

Также по словам заместителя руководителя АО "Центра поддержки гражданских инициатив" по новым законодательством от 13 июня 2018 года предусмотрена компетенция местных исполнительных органов - предоставление государственных грантов через оператора.

В целях упрощения и сокращения продолжительности конкурсного процесса, а также повышения качества заявок НПО упразднена норма, позволявшая потенциальным грантополучателям дорабатывать конкурсные заявки на соответствие требованиям Правил в части оформления документов. В результате конкурсный процесс сократиться как минимум на 5 рабочих дней и НПО будут более внимательно формировать конкурсные заявки, обращая внимание не только на обязательные требования и на качество заполнения заявок.

В качестве меры обеспечения прозрачности и последовательности механизмов оценивания грантовых заявок утверждены критерии оценки. Также в случае предоставления государственных грантов за счет средств местного бюджета, оценивается опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе.

Есть и другие новшества так теперь можно подать заявки на участие в конкурсах по распределению грантов для НПО в электронном формате через веб портал. В ближайшем будущем НПО смогут направлять свои заявки через специальный веб портал, что позволит сократить административные и финансовые расходы НПО на курьерские услуги и уменьшит бумажный документооборот.

Таким образом, новые процедуры по участию в конкурсе позволят повысить эффективность распределения государственных грантов среди неправительственных организаций.

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