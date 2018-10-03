Часть зданий Турксибского района Алматы на сутки отключат от горячей воды

Ограничения по коммунальной услуге связаны с проведением плановых работ в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

В Туркскибском районе Алматы с нуля часов 4 октября до нуля часов 5 октября часть жилых домов и объектов отключат от горячего водоснабжения. Об этом сообщило ТОО «Алматинские тепловые сети», передает Zakon.kz.

Как уточняется, будут отключены дома и здания, расположенные в контуре улиц Суюнбая – Хмельницкого – Дунентаева – Тукая.





«Ограничения по коммунальной услуге связаны с проведением плановых работ на источниках тепла в рамках подготовки к новому отопительному сезону», - говорится в сообщении.

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