Часть зданий Турксибского района Алматы на сутки отключат от горячей воды
Ограничения по коммунальной услуге связаны с проведением плановых работ в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
Фото : caravan.kz3 октября 2018, 14:24
В Туркскибском районе Алматы с нуля часов 4 октября до нуля часов 5 октября часть жилых домов и объектов отключат от горячего водоснабжения. Об этом сообщило ТОО «Алматинские тепловые сети», передает Zakon.kz.
Как уточняется, будут отключены дома и здания, расположенные в контуре улиц Суюнбая – Хмельницкого – Дунентаева – Тукая.
«Ограничения по коммунальной услуге связаны с проведением плановых работ на источниках тепла в рамках подготовки к новому отопительному сезону», - говорится в сообщении.
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