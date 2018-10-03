Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Индонезии после землетрясения и цунами начал извергаться вулкан

Жертвами природных катаклизмов стали более 1200 человек.

Фото : EPA / ТАСС3 октября 2018, 14:26

На индонезийском острове Сулавеси, где ранее произошли несколько землетрясений и цунами, начал извергаться вулкан Сопутан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Пепельный столб от вулкана поднялся на высоту до 6 км, власти предупредили жителей об опасности, но пока не объявляли эвакуацию. Также самолетам рекомендовано не летать в районе Сопутана.

Жертвами землетрясения и цунами на Сулавеси, обрушившихся на остров 28 сентября, стали более 1,2 тыс. человек. После этого у берегов острова произошло еще два землетрясения.

ООН выделила Индонезии $15 млн на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Местные власти объявили чрезвычайное положение на две недели — с 28 сентября по 11 октября. Больше всего от стихии пострадал город Палу. Люди, отдыхавшие там, готовились к пляжному фестивалю в честь дня города. 1200 заключенных сбежали из тюрем в Индонезии, так как опасались за свою жизнь.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты