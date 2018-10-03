Об ответственности руководителей за нарушения подчиненных высказался министр финансов

Каждый человек сам несет ответственность за свои действия - Смаилов.

Новый министр финансов Алихан Смаилов в кулуарах Правительства высказался о том, какие вопросы он намерен решать в министерстве, а также о предложении ввести ответственность руководителей за коррупционные нарушения их подчиненных, передает Zakon.kz.

"Вопросов много, но самый главный вызов - повышение эффективности работы через автоматизацию всех наших процессов внутри министерства. Это е-минфин. Это позволит повысить эффективность работы и снизить коррупциогенность", - рассказал Смаилов о своих ближайших планах работы на посту министра финансов.

Что же касается возможного введения прямой ответственности начальников за коррупционные нарушениях их подчиненных, то здесь министр считает, что каждый человек сам несет ответственность за свои действия.

"Я считаю, нужно делать все, чтобы подчиненные не вовлекались в коррупционные скандалы. Конечно, нужно в первую очередь при подборе кадров уделять большое внимание персоне каждого человека. Он должен быть не только профессиональным, но и честным, и служить народу. Руководитель должен, моя позиция, проводить эту работу среди своих ближайших подчиненных, чтобы они не были подвержены таким рискам. Понятно, что каждый человек сам несет ответственность за свои действия и, в случае нарушения тех или иных норм закона, он сам в первую очередь несет ответственность", - считает министр.

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