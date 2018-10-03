Ювелирные изделия будут свободно перемещаться по территории ЕАЭС

Реализация соглашения позволит странам ЕАЭС взаимно признавать пробирные клейма, что обеспечит свободное обращение в Союзе ювелирных изделий.

На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 2 октября рассмотрены вопросы в сферах торговли и цифровизации экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комиссии.

«Коллегия ЕЭК одобрила проект Соглашения между союзными государствами об особенностях операций с драгоценными металлами и камнями в рамках ЕАЭС. Он будет направлен на внутригосударственные процедуры в государства-члены», - говорится в сообщении.

Как отмечается, реализация соглашения позволит странам ЕАЭС взаимно признавать пробирные клейма, что обеспечит свободное обращение в Союзе ювелирных изделий. Таким образом, будет ликвидировано препятствие, содержащееся в «дорожной карте» по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018–2019 годы.

Документ призван гармонизировать правовое регулирование в сфере обращения на внутреннем рынке ЕАЭС драгоценных металлов, камней и изделий из них.

В соответствии с соглашением, проверку производств ювелирных изделий уполномоченные органы смогут проводить не только по заявлению граждан или органов своей страны о нарушении нормативных требований, но и на основании обращения любого государства ЕАЭС, выявившего нарушения.

Указывается, что следующим шагом по реализации потенциала рынка ювелирных изделий ЕАЭС станет создание евразийского ювелирного бренда. Проработка этого проекта определит сегменты рынка драгоценных металлов, камней и изделий из них государств-членов, обладающих потенциалом встраивания во внутрисоюзную кооперационную цепочку за счет страновой специализации.

Эти и другие вопросы развития внутреннего рынка ювелирных изделий Союза обсудят участники рынка, страны ЕАЭС и эксперты на форуме «Евразийская неделя – 2018».

Коллегия ЕЭК также утвердила План мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия ЕАЭС.

Стратегия определяет ключевые цели, задачи и принципы развития трансграничного пространства доверия в Союзе для массового использования имеющих юридическую силу электронных документов и сервисов при межгосударственном информационном взаимодействии государств-членов.

Реализовать стратегию предполагается в рамках трех этапов. Основным результатом второго этапа должно стать обеспечение возможности такого взаимодействия юридических лиц (хозяйствующих субъектов) государств-членов между собой и с национальными уполномоченными органами.

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