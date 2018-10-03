Сауле Булкашева: Мы должны научить людей не болеть

Сильная экономика просто немыслима без здорового населения.

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) – не просто неотъемлемая часть системы здравоохранения, это ее основа, центральное звено. Как показывают многочисленные исследования, самые лучшие показатели здоровья населения демонстрируют именно те страны, которым удалось организовать наиболее сильную и четко функционирующую систему ПМСП. О том, сможет ли Казахстан попасть в их ряды, и что конкретно для этого делается, мы беседуем с Сауле Булкашевой директором западно-казахстанского филиала, созданного буквально на днях Национальной ассоциацией PrimaryHealthCare.

- Сауле Бахытхановна, девиз вашей Ассоциации «Забота о здоровье каждого» перекликается с глобальной стратегией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Здоровье для всех». Какой смысл в них заложен?

– Каждое государство должно уделять этому вопросу первостепенное значение, так как сильная экономика просто немыслима без здорового населения. Причем под здоровьем, согласно определению ВОЗ, должно пониматься не только отсутствие болезней или физических дефектов, но также психическое и социальное благополучие граждан. Вот почему нашей основной задачей мы выбрали формирование здоровой модели поведения у граждан.

Как ее можно решить? Во-первых, через повышение качества и сервиса предоставляемых услуг - они должны быть максимально доступными, профессиональными и, конечно, бесплатными. Во-вторых, через масштабную профилактическую кампанию, которой нужно охватить всех граждан, чтобы научить их ответственному отношению к собственному здоровью.

Ну и, в-третьих, необходимо повышать имидж самих организаций ПМСП, авторитет семейного врача, медицинской сестры, социального работника, психолога и других членов команды. Этого можно добиться в том числе за счет качественной подготовки специалистов с широким мировоззрением и критическим мышлением, развитием у них духовно-нравственных ценностей, умения доброжелательно общаться с пациентами, эффективно работать в команде.

- Сегодня в Казахстане реализуются крупные реформы в области ПМСП. Какие из этих инициатив, на ваш взгляд, заслуживают особого внимания?

- Не так давно в стране были созданы 16 региональных центров лучших практик на базе действующих поликлиник. Они стали первыми медицинскими учреждениями, в которые были внедрены инновационные технологии и лучший международный опыт по ПМСП. Как мне кажется, это очень хорошее начало. Кстати, одним из таких центров выбрана Городская поликлиника №1 в Уральске.

Кроме того, я бы отметила разработку и запуск такого важного документа как «Основные направления развития ПМСП РК на 2018-2022 годы». Он предлагает четкий план, какие мероприятия мы должны реализовать и в каком направлении двигаться, чтобы улучшить здоровье населения на первичном уровне и тем самым повысить его благополучие.

Особого внимания также заслуживает внедрение универсально-прогрессивной модели патронажного сестринства, которая уже успешно работает в нескольких областях, в том числе в Западно-Казахстанской. Ее суть заключается в том, чтобы на дому помогать неблагополучным семьям, особенно в которых есть беременные и дети, в плане медицинских услуг, питания и общего ухода.

Еще одна интересная инициатива - подготовка клинических сестер с высшим образованием на базе колледжей в партнерстве с Финским Университетом. По этой программе мы направили в Финляндию на обучение главную медсестру Городской поликлиники №5 города Уральск. После получения диплома она, как и многие ее коллеги, сможет самостоятельно принимать пациентов и назначать им лечение.

Также стоит отметить создание Национального научно-практического центра ПМСП и принятие Программы по управлению хроническими неинфекционными заболеваниями, в рамках которой пациенты могут самостоятельно вести контроль за своими заболеваниями.

Кстати, на днях министр Елжан Биртанов презентовал в парламенте законопроект по вопросам здравоохранения, который предлагает внедрить в стране новую модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. По словам министра, она будет соответствовать всем принципам ВОЗ и охватит без исключения всех граждан.

На самом деле сейчас принимается много достойных инициатив. Главное, чтобы они грамотно и четко реализовывались на местах - только в этом случае мы увидим положительные результаты.

- В конце октября мировое медицинское сообщество соберется в Астане в рамках Глобальной конференции ВОЗ. Какая ее главная цель?

- В сентябре 1978 года в бывшей столице Казахстана была подписана Алма-Атинская декларация по ПМСП, которая стала одним из основополагающих документов мировой системы здравоохранения. Она даже получила название «Великая хартия здравоохранения XX века», поскольку впервые провозгласила принцип равного права на здоровье для всех людей.

Спустя 40 лет медицинская элита снова едет в Казахстан. На этот раз она примет новый глобальный документ - Астанинскую декларацию ПМСП. Но это ни в коем случае не означает, что предыдущий документ потеряет силу. Напротив, они будут дополнять и усиливать друг друга.

Миром сегодня правят высокие технологии, каждый день появляются новые открытия и инновации. Здравоохранение не может существовать в стороне от этих процессов, наоборот, оно должно обернуть их в свою пользу. Вопрос в том, как мы это будем делать? В ответе на него, собственно, и заложен исторический смысл Глобальной конференции ВОЗ и самой декларации.

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