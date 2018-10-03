В Сарыагашском районе открыли современный кабинет компьютерной томографии

Аким области отметил, что такие добрые дела происходят при поддержке президента.

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев в ходе рабочей поездки в Сарыагашский район посетил центральную районную больницу, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

В здании, оснащенном современным оборудованием состоялось открытие кабинета компьютерной томографии. Кроме того, глава области вручил ключи врачам Сарыагашского района от 3 автомобилей. Во время встречи с коллективом учреждения аким области отметил, что такие добрые дела происходят в результате поддержки президента Казахстана медицинской сферы.

"Глава государства всегда уделяет большое внимание здоровому образу жизни населения страны. Сейчас в области строятся модульные пункты, возводят дома для врачей. В настоящее время населению предоставляют качественные специализированные медицинские услуги, укрепляется материально-техническая база медицинских учреждений. Я призываю всех заниматься спортом и закалять свой организм", - сказал Ж.Туймебаев.

Отметим, что теперь жители Сарыагашского района смогут воспользоваться услугами нового кабинета компьютерной томографии, открытие которого прошло в центральной районной больнице.

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