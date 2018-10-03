Бездомные чуть не лишились ночлега из-за сообщения о бомбе
По факту было начато расследование.
Фото : mgorod3 октября 2018, 16:15
Около 22 часов 2 октября к центру адаптации лиц без определенного места жительства стянулись машины скорой помощи, пожарных и полицейских. Полицейские перекрыли движение от улицы Курмангалива до Утемисова. На улицу вывели порядка 60 человек. Здание проверили кинологи с собаками, передает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой город".
Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 2 октября в 22:18 на пульт «102» позвонила женщина и сообщила о том, что в Уральске в Центре социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства, заложена бомба.
- На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. Из центра было эвакуировано 48 человек. После осмотра саперами здания взрывного устройства обнаружено не было. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками ДВД ЗКО была установлена и задержана женщина, 1985 года рождения. По данному факту начато досудебное расследование по ст.273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - рассказали в полиции.
Стоит отметить, что женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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