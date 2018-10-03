Специалист рассказал, что дает налогоплательщику камеральный контроль

Такой контроль является составной частью системы управления рисками.

Как показывает практика, налогоплательщики заинтересованы в получении информации в части налогового контроля, так как необходимо знать свои права и обязанности согласно законодательству. Сегодня об одной из форм налогового контроля – камеральном рассказывает главный специалист Управления государственных доходов по Алатаускому району г. Алматы А. Кисметов, сообщает Zakon.kz.

Налоговый контроль представляет собой комплексную и целенаправленную систему экономико-правовых действий компетентных органов государства, которая базируются на законодательстве в области налогообложения и направлена на сбор и анализ информации об исполнении налогоплательщиками обязанности по уплате налогов.



Одной из форм налогового контроля и на сегодняшний день приоритетным направлением в области осуществления налогового администрирования является камеральный контроль, осуществляемый органами государственных доходов.

В соответствии со статьей 94 Кодекса « О налогах и других обязательных платежах в бюджет» Республики Казахстан (Налоговый Кодекс) камеральным контролем является контроль, осуществляемый налоговыми органами на основе изучения и анализа представленной налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также других документов и сведений о деятельности налогоплательщика.

Камеральный контроль является составной частью системы управления рисками.

2. Целью камерального контроля является предоставление налогоплательщику права самостоятельного устранения нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, путем постановки на регистрационный учет в налоговых органах и (или) представления налоговой отчетности в соответствии со статьей 96 настоящего Кодекса и (или) уплаты налогов и платежей в бюджет.

Также есть порядок и сроки проведения камерального контроля согласно статьи 95 Налогового Кодекса Республики Казахстан.

Камеральный контроль проводится путем сопоставления следующих данных, имеющихся в налоговых органах:

1) налоговой отчетности;

2) сведений иных государственных органов об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением;

3) сведений, полученных из различных источников информации, по деятельности налогоплательщика;

4) иной отчетности, установленной настоящим Кодексом.

2. Камеральный контроль проводится за соответствующий налоговый период после истечения срока представления налоговой отчетности за такой период, установленного настоящим Кодексом.

3. Камеральный контроль осуществляется в течение срока исковой давности с учетом положений, установленных статьей 48 настоящего Кодекса.



Результаты камерального контроля регламентируются согласно статьи 96 Налогового Кодекса

В случае выявления нарушений по результатам камерального контроля оформляются:

по нарушениям с высокой степенью риска - уведомление об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, с приложением описания выявленных нарушений;

по нарушениям со средней степенью риска - извещение о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля, с приложением описания выявленных нарушений.

Извещение о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля, направляется налогоплательщику (налоговому агенту) в срок, не позднее десяти рабочих дней со дня выявления нарушений в налоговой отчетности, для сведения.

Форма извещения о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля, устанавливается уполномоченным органом.

Положения настоящего пункта не распространяются на нарушения с незначительной степенью риска, выявленные по результатам камерального контроля, и учитываются в системе управления рисками.

2. Исполнение уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, осуществляется налогоплательщиком (налоговым агентом) в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

2. Исполнением налогоплательщиком (налоговым агентом) уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, признается:

1) в случае согласия с указанными в уведомлении нарушениями - устранение выявленных нарушений налогоплательщиком (налоговым агентом) путем:

постановки на регистрационный учет в налоговых органах;

представления налоговой отчетности по уведомлению за налоговый период, к которому относятся выявленные нарушения;

уплаты суммы налога на добавленную стоимость в бюджет, ранее возвращенной из бюджета по требованию налогоплательщика о возврате налога на добавленную стоимость, а также уплаты пени в размере, указанном в пункте 4 статьи 104 настоящего Кодекса, за каждый день с даты перечисления налогоплательщику таких сумм;

2) в случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями - представление налогоплательщиком (налоговым агентом) пояснения по выявленным нарушениям на бумажном или электронном носителе в налоговый орган, направивший уведомление об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

В пояснении должны быть указаны:

дата подписания пояснения налогоплательщиком (налоговым агентом);

фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) либо полное наименование лица, представившего пояснение, его место жительства (место нахождения);

идентификационный номер налогоплательщика (налогового агента);

наименование налогового органа, направившего уведомление об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля;

номер и дата уведомления, на которое представляется пояснение;

обстоятельства, являющиеся основаниями и доказательствами несогласия лица, представившего пояснение.

В случае, если в пояснении в качестве основания для несогласия лица, представившего пояснение, в качестве подтверждения доказательств указываются документы, то копии документов, указанных в пояснении, кроме налоговой отчетности, обязательно прилагаются к пояснению.

Представление иных документов в рамках исполнения уведомления путем представления пояснения не требуется.

3. Налогоплательщик не вправе представлять пояснение, указанное в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи, по следующим нарушениям, выявленным налоговыми органами по результатам камерального контроля:

1) при отнесении на вычеты расходов при исчислении корпоративного подоходного налога и в зачет суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам:

на основании счета-фактуры и (или) иного документа, действие (действия) по выписке которых признаны вступившим в законную силу судебным актом совершенным (совершенными) субъектом частного предпринимательства без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;

по сделкам, признанным недействительными на основании вступившего в законную силу решения суда;

2) при отнесении на вычеты расходов при исчислении корпоративного подоходного налога по операциям, совершенным без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с налогоплательщиком, руководитель и (или) учредитель (участник) которого не причастен к регистрации (перерегистрации) и (или) осуществлению финансово-хозяйственной деятельности такого юридического лица, установленных решением суда, вступившим в законную силу;

3) при отнесении в зачет суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам:

по сделкам (операциям) с юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, чья регистрация признана недействительной на основании вступившего в законную силу решения суда;

по сделкам (операциям) с юридическими лицами, чья перерегистрация признана недействительной на основании вступившего в законную силу решения суда.

4. В случае признания уведомления не исполненным налоговый орган выносит письменное решение и направляет его налогоплательщику одним из следующих способов:

1) по почте заказным письмом с уведомлением;

2) вручает его налогоплательщику под роспись;

3) электронным способом в веб-приложение или в личный кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства».

5. При подаче жалобы на уведомление об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, в вышестоящий налоговый орган и (или) уполномоченный орган или суд, течение срока исполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, приостанавливается:

1) со дня принятия жалобы вышестоящим налоговым органом и (или) уполномоченным органом - до вынесения письменного решения вышестоящего налогового органа и (или) уполномоченного органа;

2) со дня принятия судом жалобы (заявления) к производству - до вступления в законную силу судебного акта.

При этом в случаях подачи жалобы в суд на действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов по направлению уведомления об устранении нарушений, предусмотренных подпунктам 2) и 3) пункта 3 настоящей статьи, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, налогоплательщик вправе доказать фактическое получение товаров, работ, услуг от юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, регистрация (перерегистрация) которых признана недействительной на основании вступившего в законную силу решения суда.

6. Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по банковским счетам налогоплательщика в соответствии со статьей 118 настоящего Кодекса.

7. По результатам камерального контроля, проводимого в соответствии с пунктом 6 статьи 59 и пунктом 7 статьи 66 настоящего Кодекса, налоговый орган составляет заключение по форме, установленной уполномоченным органом.

При этом датой завершения камерального контроля является дата составления заключения, указанного в настоящем пункте.

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