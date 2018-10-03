ЕАЭС и Египет могут начать переговоры о создании ЗСТ в конце 2018 года

Переговоры о создании зоны свободной торговли начаты по поручению президентов государств-членов ЕАЭС.

Сроки старта первого раунда переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) и развитие дальнейшего сотрудничества между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом обсудили председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян и чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации Ихаб Наср, передает Zakon.kz.



Председатель Коллегии ЕЭК напомнил, что переговоры о создании ЗСТ начаты по поручению президентов государств-членов ЕАЭС.

«Наши пять стран выразили готовность начать этот переговорный процесс с вами. Это тем более важно, что у нас с Египтом – традиционно теплые отношения, а теперь есть возможность укрепить их», – сказал Т. Саркисян.

Со своей стороны Ихаб Наср отметил, что сотрудничество стран ЕАЭС и Египта своими корнями уходит глубоко в историю. По его мнению, настало время воплотить историческое наследие в реальное экономическое взаимодействие с учетом значительного прорыва в отношениях Египта с некоторыми государствами ЕАЭС. Посол Египта в РФ подчеркнул, что общественность Египта и стран Союза поддерживает подписание соглашения о ЗСТ.

По словам Ихаба Насра, перспективной точкой взаимодействия ЕАЭС и Арабской Республики Египет может стать Российская промышленная зона в Египте, открытие которой запланировано на декабрь 2018 года. Как считает посол Египта в РФ, создание совместных производств государств-членов ЕАЭС и Египта представляется взаимовыгодным, поскольку Египет обладает широкой сетью торговых соглашений с арабскими и африканскими странами, ЕС и МЕРКОСУР.

Стороны отметили, что есть перспективы начать первый раунд переговоров до конца этого года.

В завершение встречи Т. Саркисян поблагодарил официальных представителей Египта за интерес, который они проявляют к ЕАЭС.

«Уверен, что развитие экономического сотрудничества между нашими государствами способствует процветанию народов наших стран», – резюмировал председатель Коллегии ЕЭК.

Ихаб Наср сообщил о предстоящем в середине октября этого года визите Президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси в Российскую Федерацию, в рамках которого планируется обсудить вопрос ЗСТ с Египтом.

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